نيكولا ساركوزي يعتمد على جيرانه لحماية بيته

محمد الفلاح - السبت 3 أبريل 2021

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا برونى

أمضى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا برونى​ وابنتهما جوليا أيام الحجر الذي اعلن في 16 مارس 2020 في عقار فاخر لعائلة "Bruni-Tedeschi" يقع في "Cap Nègre".



وقد قام العديد من الباريسيين بالفرار من العاصمة وتوجهوا الى الريف. واعتمد الزوجان على جيرانهم لمراقبة قصرهم في الدائرة 16 في باريس، وفقًا لما أوردته "Le Point" الذين لم يترددوا في تنبيه الشرطة بعد رؤية شخص يتربص بالقرب من منزل رئيس الجمهورية السابق.

وشرعت الشرطة في التحقق من هويته وتبين أنه جندي حفظ سلام أرسله مقر شرطة باريس "للسيطرة على المجيء والذهاب" حول منزل ساركوزي. وذكّره رؤساؤه بأن التكتم أمر ضروري عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على منازل الشخصيات البارزة. كما اتهم بعدم احترام "قواعد ارتداء الملابس البرجوازية (المدنية)".