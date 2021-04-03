جمانة مراد تتقبل التعازي بوفاة طفلتها

محمد الفلاح - السبت 3 أبريل 2021

الممثلة السورية جمانة مراد

أقامت الممثلة السورية جمانة مراد أمس عزاء بعد وفاة طفلتها "ديانا" التي توفيت الأسبوع الماضي، في خبر ضجّ الوسط الفني ومواقع التواصل الإجتماعي.



وتداول المتابعون صورا وفيديوهات لجمانة مراد أثناء استقبالها للمعزين في حديقة منزلها في حي الزمالك القاهرة، وهي ترتدي الكمامة الطبية، وتتقيّد بالإجراءات الاحترازية من فيروس "كورونا" المستجد.

وكان في مقدمة المعزين الممثلة التونسية درة وزوجها، والممثلة المصرية وفاء عامر، والكاتبة المصرية إنجي علاء، إلى جانب العديد من أهل وأصدقاء جمانة مراد، وغير العاملين بالمجال الفني والنشاط الدرامي.