"أحمس" يغري صناع الدراما.. أبرز الأعمال التي تناولت شخصية "الملك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار مسلسل "الملك" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، موجة انتقادات واسعة بعد طرح الإعلان الترويجي الرسمي للمسلسل.

ورأى عدد من المتخصصين أن ظهور بطل العمل عمرو يوسف بلحية "أمر غريب"، ولا يتفق مع المراجع التاريخية التي تؤكد أن الملك "أحمس" بلا لحية، كما طالت الانتقادات ملابس الفنانة ريم مصطفي جاءت حديثه ولا تتناسب مع العصر الفرعوني.



ويكتسب مسلسل "الملك" أهمية كبيرة لأنه يتناول شخصية "أحمس" العظيم الذي طرد الهكسوس من مصر، كما أن العمل تم إنتاجه بميزانية ضخمة، ويضم نخبة من نجوم التمثيل أبرزهم ماجد المصري، وصبا مبارك.





والحقيقة أن هناك أعمال فنية تناولت شخصية "أحمس" قبل أن يتحمس لها عمرو يوسف، والمخرج حسين المنباوي، ومنها مسلسل بعنوان "لا إله إلا الله" إنتاج عام 1985.

تناول المسلسل فكرة التوحيد عند الفراعنة، وفي أحد أجزائه قدم الفنان أحمد ماهر شخصية الملك أحمس.





وبعيداً عن الدراما التلفزيونية، هناك عدد من الفرق المسرحية المصرية، قدمت شخصية "أحمس"، ورصدت معاركه ضد الهكسوس، إيماناً منها بأن شخصية الملك ثرية وإنجازاته تستحق التوثيق.

ومن أبرز هذه العروض، مسرحية قدمتها فرقة الرقص الحديث عام 2018 بعنوان "أحمس" على مسرح دار الأوبرا المصرية، وجسد شخصية الملك الفنان أحمد يحيي، وشاركت الفنانة سميرة عبدالعزيز في العمل وجسدت شخصية الملكة "تتي شري" جدة طارد الهكسوس، ولعب حمزة العيلي دور "أبوفيس" ملك الهكسوس، والعمل من إخراج محمود مصطفى.



