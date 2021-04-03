شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موكب نقل المومياوات.. 5 أفلام تناولت عظمة الفراعنة في السينما المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر العالم الحدث التاريخي بانطلاق "موكب نقل المومياوات من المتحف المصرى الى متحف الحضارة بالفسطاط، والتي تتضمن 22 مومياء ملكا وملكة، وهو حدث يحظى باهتمام عالمى حيث تنقله أكثر من 400 قناة فضائية حول العالم، ولم تغفل السينما المصرية في تقديم بعض الأعمال التاريخية التي تمجد عهد الفراعنة وتتناول الكثير من الأسرار التي ما زال الكثير يكتشفها يوم بعد يوم، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز الأفلام المصرية التي رصدت مجد وعظمة الفراعنة

"عروس النيل"

فيلم "عروس النيل" تدور أحداثه حول سامى "الجيولوجى" الذى يذهب لمدينة الأقصر لمتابعة عمليات التنقيب عن البترول، وخلال ممارسة العمل تظهر له فتاة جميلة تخبره بأنها آخر عروس للنيل وتمنعه من التنقيب في هذه المنطقة بسبب مقابر الفراعنة، وتحمل اسم "هاميس ابنة آتون إله الشمس" وينتهي الفيلم بوقف التنقيب في المنطقة الأثرية، ونشوب قصة حب بينهما، والفيلم يلقى الضوء على عظم الفراعنة، والفيلم من بطولة رشدى أباظة، لبنى عبد العزيز، عبد المنعم إبراهيم، شويكار، وإخراج فطين عبد الوهاب.



عروس النيل

"غرام في الكرنك"

فيلم "غرام في الكرنك" والذى يدور في قالب استعراضى حول فرقة للفنون الشعبية وتسافر الفرقة الى مدينة الأقصر لايمانهما بعظمة التاريخ الفرعونى والذى تقدم عروضها على مسرح معبد الكرنك، وأظهروا جمال مدينة الأقصر في الكثير من المشاهد ومن خلال أغنية "الأقصر بلدنا"، والفيلم من بطولة محمود رضا، فريدة فهمى، ماجدة، عبد المنعم إبراهيم، وغيرهم.



غرام فى الكرنك

"المومياء"

فيلم "المومياء" تدور أحداثه حول قصة حقيقية وقعت فى الدير البحرى حول إحدى العائلات الكبيرة التى كانت تتاجر فى الآثار الفرعونية، ووصول بعثة أثرية من القاهرة إلى وادى الملوك عام عام 1881 للبحث عن آثار الأسرة الـ21، والفيلم من بطولة نادية لطفى، احمد مرعى، عبد العظيم عبد الحق، محمد نبيه، زوز حمدى الحكيم، شفيق نور الدين، أحمد خليل، محمد خيرى وإخراج شادى عبد السلام.



المومياء

"ورقة شفرة"

فيلم "ورقة شفرة" تدور أحداثه حول ثلاثة شبان مستهترين بعض الشىء هم: فايز وإسماعيل وبدير الأنصارى، فايز ترك له جده مكتبةً أثرية ليعتنى بها يكتشف فايز أن جده قد ترك له ورقة شفرة بها ما اكتشفه قبل مقتله وهى خريطة لكنز فى مدينة أورشليم التى رسمها اليهود الفارين لمصر حتى لا تضيع معالم الحضارة ولم يكن يعرف بأمر الرسالة إلا عندما لاحقته عصابة إسرائيلية فيقرروا خوض المغامرة والبحث عن الخريطة المخبّأة فى أحد المعابد الأثرية الموجودة بمدينة الأقصر.



ورقة شفرة

"الكنز"

فيلم "الكنز" تدور أحداثه حول "حسن بشر" الذى قرر العودة من أوروبا بعد دراسته لعلوم المصريات لمنزل العائلة بالأقصر ليجد وصية كتبها له والده ومذكرات مكتوبة بخط اليد منسوبة للبطل "على الزيبق"، ليبحث حسن خلال كل هذا عما تركه والده له، وهو عبارة عن 3 قصص أكثرها اثار قصة الملكة "حتشبسوت" التي جسدتها الفنانة هند صبرى والتي تواجه الكثير من المؤمرات من رجال الدين الذين عارضوا وجودها على كرسى الحكم، والفيلم من بطولة، محمد رمضان، محمد سعد، هند صبرى، أحمد رزق، روبى، امينة خليل، هانى عادل، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، هيثم أحمد زكى