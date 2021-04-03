جومانة مراد تنهار بالبكاء في عزاء طفلتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: وسط مشاعر حزينة، أقيم أمس الجمعة عزاء ابنة الفنانة جومانة مراد، الطفلة ديانا ربيع بسيسو، بمنطقة الزمالك بجوار المعهد السويسري.

وحرص على الحضور للمواساة والدعم عدد من النجوم، منهم: نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، ليلى علوي، إلهام شاهين ولبلبة، نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ونهال عنبر، ودينا، وسوزان نجم الدين، وغيرهم وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

الفنّانة السورية انهارت بالبكاء، وظهرت مع المعزّين وهي في حالة حزن شديدة بعد الفاجعة التي أصابتها.

وكانت مراد فاجأت جمهورها بإعلان وفاة طفلتها، الإثنين الماضي، وذلك عبر “إنستغرام”، وكتبت: “الحمدلله على كل حال. لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو. إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة والجنة يا روح قلب أمك وأبوك، فراقك صعب ومؤلم، لكن الأكيد أنت بمكان أفضل. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرّد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمدلله على كل حال، وأنت طير من طيور الجنة يا أمي”.