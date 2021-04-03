بعد تحقيقه الملايين.. بلقيس تنشر كواليس “خاف عليي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: يواصل كليب “خاف عليي” للنجمة بلقيس فتحي حصد مشاهدات عالية، محققاً ثلاثة ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط على إصداره على موقع “يوتيوب”.

وفي هذه المناسبة حرصت بلقيس على مشاركة المتابعين عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي كواليس الكليب الذي تولى إخراجه بهاء خداج وتم تصويره في مدينة دبي.

ويوثق فيديو الكواليس لحظات استثنائية من الكليب، ومن بينها مشهد البحر حيث كانت تجلس بلقيس وحيدة، ومشهد السيارة الذي أبكى الجمهور بالإضافة إلى لقطات أخرى للفتاة الصغيرة التي لعبت دور بلقيس في طفولتها.

واستطاعت بلقيس في تعاونها مع المخرج بهاء خداج من خلال كليب “خلف عليي” أن تحوّل واحدة من أصعب القصص الإجتماعية إلى أغنية مصوّرة. إذا غاص خداج عميقًا في مشاعر بلقيس التي أصبحت امرأة مكسورة، تعيش ألم الفقدان، بعد أن تركها والدها ليؤسس حياةً منفصلة مع امرأة أخرى وعائلة مستقلّة بدلًا من أن تحتضنها، رمتها وحيدة في هذه الحياة.

نفيد بالذكر أن أغنية “خاف عليي” هي من كلمات وألحان رامي الشافعي، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ.