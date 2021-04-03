شكرا لقرائتكم خبر عن البطولات النسائية فى صدارة السباق الرمضانى 2021.. يسرا ومنى زكى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت البطولات النسائية خلال السنوات الأخيرة الماضية الدراما بشكل عام، ودراما رمضان بشكل خاص، ويظهر هذا خلال الموسم الرمضانى المقبل 2021 بكثرة، حيث سيشهد هذا الموسم سيطرة كبيرة من النجمات بأدائهم بطولات عدد كبير من مسلسلات هذا العام، ولهذا يبدو أن دراما رمضان هذا العام ستكون مناصرة للمرأة بصورة كبيرة، ومن أبرز النجمات:

"يسرا"

تظهر النجمة يسرا فى مسلسل "حرب أهلية"، ويشاركها فى بطولة العمل كل من الفنان باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، خالد حجاج عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

"منى زكى"

تعود النجمة منى زكى بعد غياب 5 سنوات عن الدراما التلفزيونية مسلسل "لعبة نيوتن"، مع محمد فراج ومحمد ممدوح سيد رجب ومحمد التاجى ومايان السيد وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج تامر محسن.

"ياسمين عبد العزيز"

تقدم الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الموسم الرمضانى المقبل مسلسل "اللى ملوش كبير"، ويشاركها البطولة أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، تأليف محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى.

"نيللى كريم"

تشارك الفنانة نيللى كريم خلال الموسم الرمضانى المقبل ببطولة مسلسل "ضد الكسر"، مع محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتينا خليفة، حمزة العيلي، نهير أمين وعدد آخر من الفنانين، تأليف عمرو الدالى ، إخراج أحمد خالد، إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

"ريهام حجاج"

تقوم ريهام حجاج ببطولة مسلسل "كل ما نفترق"، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف وآيتن عامر وأحمد فهمى وسيد رجب ومحمد الشرنوبى، قصة محمد أمين راضى، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.