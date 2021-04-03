خاص| كمال أبو رية: استمرار تصوير"مزاد الشر" في شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكد الفنان القدير كمال أبو رية، أنه يخوض حاليا بطولة مسلسل درامي جديد يحمل اسم"مزاد الشر" والمقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

وقال أبو رية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه بدأ تصوير عدد من المشاهد بالمسلسل خلال الأيام الماضية، على أن يستأنف التصوير خلال شهر رمضان المقبل على فترات، مشيرًا إلى أن هذا العمل يتكون من 30 حلقة.

وأضاف، أنه سعيد بتواجده بهذا المسلسل مع كوكبة من النجوم بينهم هالة فاخر وأحمد سلامة وفادية عبد الغني ومحمد نجاتي، ومن تأليف وإخراج ممدوح زكي.

وكان الفنان القدير كمال أبو رية، صرح لمصراوي، في وقت سابق أنه يخوض دراما رمضان المقبل بمسلسل واحد فقط وهو "هجمة مرتدة".

وكشف، أنه يظهر في الأحداث الدرامية بالمسلسل كضيف شرف من خلال شخصية محورية، رافضًا الكشف عن تفاصيلها، وأن أغلب المشاهد بالعمل تجمعه مع الفنان هشام سليم.

واستكمل:"إحنا عشرة عُمر، وكنت فرحان جدًا إني قابلته في المسلسل وشوفته".

"هجمة مرتدة" من ملفات المخابرات العامة المصرية ، ويعرض على قناة Dmc في رمضان 2021 .

مسلسل "هجمة مرتدة" تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء، انتاج سينرجي، ويشارك في بطولته أحمد عز، ماجدة زكي، وهند صبري، وصلاح عبدالله، ومحمود البزاوي، وخالد أنور، ومحمد جمعة، ومايان السيد، وأحمد فؤاد سليم، وكمال أبو رية، ومجموعة كبيرة من الشباب.