شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء النجوم فى دراما رمضان 2021.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز السباق الرمضانى المقبل 2021 بالمنافسة القوية بين عدد كبير من المسلسلات التى يقوم ببطولتها نجوم من العيار الثقيل، ويبدو أن المنافسة لن تقتصر على نجوم الدراما فقط، ولكن ستضم أبناءهم أيضا، ويشهد هذا الموسم الرمضانى تواجدهم فى الساحة الدرامية بصورة كبيرة، ليقدموا أدوارا مهمة على غرار أبائهم مطبقين المثل الشعبى "ابن الوز عوام"، ومن هؤلاء النجوم الشباب:

أحمد خالد صالح، نجل الفنان الراحل خالد صالح يشارك في مسلسل "نجيب زاهى زركش" من بطولة يحيى الفخرانى وأنوشكا وهالة فاخر وإسلام إبراهيم ورامز أمير وكريم عفيفى ونهى عابدين وشيرين ورنا رئيس ومحمد محمود وتميم عبده ومحمد الصاوى و فتوح أحمد، من إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ياسين السقا، نجل النجم أحمد السقا يشارك لأول مرة في مسلسل "الملك"، وهو عن رواية كفاح طيبة للأديب العالمى نجيب محفوظ، وبطولة عمرو يوسف و ماجد المصري وصبا مبارك ومحمد فراج وريم مصطفى ومحمد لطفي ومحمد علاء ومها نصار وباسل الزارو وأمير صلاح الدين ومعتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى.

ملك أحمد زاهر، ابنة الفنان أحمد زاهر، تشارك هذا الموسم في مسلسل "نسل الأغراب"، والذى يجمع بين النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى فى الدراما، ويشارك فى بطولة العمل مى عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، أحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج شركة سينرجى.

نور خالد النبوى، نجل الفنان خالد النبوى فى أول تجاربه التمثيلية يشارك في مسلسل "الاختيار 2"، ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، من بطولة النجمين كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف وعدد من ضيوف الشرف، سيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى.

خالد حجاج، نجل الفنان حجاج عبد العظيم بعد نجاحه فى مسلسل فى يوم وليلة، يشارك فى مسلسل "حرب أهلية"، ويجسد شخصية "سباك" في منطقة شعبية، والمسلسل بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

محمد يسرى نجل الراحل إبراهيم يسرى يشارك فى مسلسل "نجيب زاهى زركش"، وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى، بطولة النجم يحيى الفخرانى وهالة فاخر وأنوشكا، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج شادى الفخرانى.

أحمد عبد الله محمود، نجل الفنان الراحل عبد الله محمود وهو صاحب النصيب الأكبر بينهم، حيث يشارك في مسلسلين خلال الموسم الرمضانى وهما "مسلسل اللى ملوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكرى، ومسلسل "النمر" بطولة النجم محمد إمام ، وتأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.