شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوسترات مسلسلات قناة ON فى رمضان المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت قناة ON عبر صفحاتها على السوشيال ميديا، البوسترات الدعائية للمسلسلات التى تعرضها حصرياً فى رمضان المقبل، وهى "الاختيار 2"، و"نسل الأغراب"، و"نجيب زاهى زركش" حيث يأتي ذلك بعد إعلان "المتحدة للخدمات الإعلامية" عن عرض هذه المسلسلات بشكل حصرى على ON خلال الشهر الكريم على أن الاعلان عن مسلسل "كوفيد 25" للعرض على القناة أيضاً.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف.



الاختيار 2

مسلسل "نسل الأغراب" تأليف محمد سامى إخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرار، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، ليال عبدالخالق.



نسل الاغراب

مسلسل "نجيب زاهى زركش" تأليف عبد الرحيم كمال إخراج شادى الفخرانى وبطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، نهى عابدين، شيرين، هالة فاخر، إسلام إبراهيم، كريم عفيفي، رامز أمير، رنا رئيس، محمد يسرى، محمد محمود، حنان سليمان، فتوح أحمد، محمد الصاوي، تميم عبده.



نجيب زاهى زركيش

مسلسل "بين السما والأرض" رواية نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل، بطولة هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، أحمد بدير، نجلاء بدر، عمرو صالح، ندا موسى، محمد لطفي، محمد ثروت، مصطفى درويش، نورهان، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، ندى أكرم.