شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية ينتهى من إعادة تسجيل أغنية "بنت السلطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب الشعبي أحمد عدوية من إعادة تسجيل أغنية "بنت السلطان"، وهي من كلمات خالد الشوربجى، ورؤية جديدة للتوزيع الموسيقى محمد راجح ومودى منير، ومن المقرر أن يتم طرحها في شهر رمضان المقبل، بتوزيع جديد ومع تغيير بعض الكلمات عن الأغنية التي سبق وقدمها في شبابه ولاقت نجاحا كبيرا، والأغنية الأصلية من كلمات حسن أبو عتمان وألحان حسن أبو السعود.

من ناحية أخرى نشر أحمد عدوية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو للكينج محمد منير وهو يغنى "يا بنت السلطان " أثناء لقائه ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، قائلا : يا حبيب قلبى يا كينج الفن في مصر والوطن العربى وأغنية يا بنت السلطان حاجة في منتهى البهجة مع حبيبتى واختى الجميلة الفنانة إسعاد يونس".

وأكد النجم محمد منير أن الفنان أحمد عدوية هو الأب الروحي للأغنية الشعبية، وذلك خلال لقائه مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc، ومن ثم قدم منير أغنية "يا بنت السلطان"، ليرد عليه عدوية من خلال تقرير مصور قائلا: "أنا بحبه أوي ربنا يخليه لينا ويخلي لونه المختلف"، وبنفس التقرير قدم محمد عدوية أغنية "المريلة الكحلى".

جدير بالذكر أنه أكد أحمد عدوية أنه يحضر أغنية جديدة تجمعه بنجله النجم محمد عدوية بعدما قدما سويًا أغنية "المولد" التى حققت نجاحًا كبيرًا..