نرمين الفقي برفقة محمد إمام في كواليس"النمر": "اتشرفت بالعمل معه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة نرمين الفقي بصحبة الفنان محمد عادل إمام في كواليس تصوير مسلسل"النمر" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشرت الفقي، صورة تجمعهما، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " النمر.. محمد إمام.. عمل جميل وجديد وحقيقي من الفنانين المحترمين.. اللي اتشرفت بالعمل معهم، إنتاج سينرجي، إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب".

مسلسل "النمر"، يشارك في بطولته النجوم: هنا الزاهد، نرمين الفقي، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.