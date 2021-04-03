أحمد الشامي يُعلن عن مسلسل إذاعي لفريق "واما" في شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد الشامي، عن مشاركته في دراما رمضان المقبل بمسلسل إذاعي مع فريق "واما"، وذلك عبر محطة إذاعة "نجوم إف إم".

وكتب الشامي، عبر حسابه على تويتر: "إن شاء الله هتسمعوا مسلسل إذاعي مختلف فى رمضان 2021 على إذاعة نجوم إف إم .. بطولة فريق واما".

فريق "واما" يتكون من 4 أعضاء، هم (أحمد فهمى، وأحمد الشامي ومحمد نور ونادر حمدي).

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الشامي، كان مسلسل"أسود فاتح"بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.