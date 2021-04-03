شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل طرح فيلم Venom 2 للمرة الثانية فى نفس الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سونى عن تأجيل طرح الجزء الثانى من فيلم Venom: Let There Be Carnage للمرة الثانية بنفس الشهر، حيث كان من المقرر طرحه 17 سبتمبر من العام الجارى 2021، وتم تأجيله إلى 24 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن يطرح الجزء الثانى من العمل تحت اسم Venom: Let There Be Carnage، الذى سيخرجه آندى سيركيس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع slashfilm.

وبالرغم من انتهاء تصوير الجزء الثاني من السلسلة الشهيرة منذ فترة كبيرة إلا أن شركة الإنتاج قررت تأجيل العمل أول مرة بسبب توقف عملية المونتاج التي كانت قد بدأت منذ بداية شهر فبراير من العام الماضى 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، وتدور قصة Venom حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.

فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن تأليف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.