محمد الفلاح - مسلسل الملك يثير موجة انتقادات في مصر قبل عرضه.. ما السبب

السبت 3 أبريل 2021

يعد المسلسل المصري "الملك" من أهم الأعمال الدرامية التي ستعرض في سباق رمضان الدرامي 2021.



ويكتسب هذا العمل أهميته لأسباب كثيرة في مقدمتها أنه مأخوذ عن رواية الأديب العالمي الراحل "نجيب محفوظ"، والتي تحمل اسم "كفاح طيبة".

كما أن الأحداث تغوص في أعماق عصر الفراعنة المليء بالأسرار والألغاز، ذلك إلى جانب مشاركة عدد كبير من نجوم التمثيل، على رأسهم النجم عمرو يوسف، والفنانة ريم مصطفى.

وتعرّض المسلسل لانتقادات واسعة عقب طرح الإعلان التشويقي الرسمي، إذ اتهم بعض المتابعين صناع المسلسل بعدم الاهتمام بتفاصيل المسلسل، والتعمق في ملامح المرحلة الزمنية التي يتناولها.

ومن أبرز الانتقادات، ظهور البطل عمرو مصطفى بلحية طويلة، إذ يجمع الباحثون في التاريخ الفرعوني على أن الملوك كانوا بلا لحية مثل عامة الناس، كما تم انتقاد أزياء ريم مصطفى، بحجة أنها لا تناسب العصر الفرعوني.

وأعادت حملة الهجوم على مسلسل "الملك" المخرج الراحل شادي عبدالسلام لذاكرة المشاهدين، حيث أشاد الكثيرون بأعماله التي قدمها عن العصر الفرعوني مثل فيلم "المومياء" بطولة أحمد مرعي ونادية لطفي، وقالوا إنه كان شديد الحرص على تفاصيل هذا العصر، مثل الأزياء والديكورات.

وأبدى مصدر داخل الشركة المنتجة للعمل اندهاشه من الهجوم على المسلسل وقال: "من الصعب الحكم على مسلسل قبل عرضه، الإعلان التشويقي لا يكفي لتكوين وجهة نظر أو فكرة شاملة حول المسلسل، أرى أن هناك حالة من التربص لا مبرر لها".

وأضاف المصدر: "دائماً ما تتعرض الأعمال التاريخية للنقد، لأنها تقترب من مراحل زمنية بعيدة، وقد اعتمد صناع المسلسل على المراجع التاريخية الدقيقة، وهذا الأمر مهم جداً للمبدعين حتي يتمكنوا من تقديم أعمال رائعة، تعيش في ذاكرة المشاهد".

وتابع: "الأزياء والديكورات وملامح الشخصيات الشكلية، كلها عوامل أساسية تم الاهتمام بها في العمل التاريخي، ولا يجوز التهاون في هذه العناصر".

وبشأن لحية عمرو يوسف قال: "من العادي أن يظهر أحمس بلحية، لأنه حتى الحلقة قبل الأخيرة، مجرد شخص عادي من العوام وليس ملكاً".

يذكر أن مسلسل "الملك" يدور حول شخصية الملك أحمس طارد الهكسوس من مصر، ويشارك في بطولته بجوار عمرو يوسف وريم مصطفى، ماجد المصري، صبا مبارك، والمسلسل من إخراج حسين المنباوي.