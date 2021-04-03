شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الطرب فى منافسة بأغانى مسلسلات رمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مسلسلات السباق الرمضانى 2021 تنافسا قويا على مستوى الأعمال الدرامية بين عدد كبير من نجوم التمثيل، وإضافة إلى ذلك توجد منافسة من نوع آخر على مستوى أغانى وتترات المسلسلات، حيث سيقدم عددا من نجوم الطرب ونجوم الأغنية الشعبية والمهرجانات أغانى وتترات مسلسلات الموسم الجديد من دراما رمضان، وأبرزهم:

"محمد منير"

يستعد الكينج لتقديم أغنيتين ضمن أحداث مسلسل "الاختيار 2"، من بطولة الفنان كريم عبد العزيز وأحمد مكى ومجموعة من النجوم، سيناريو وحوار هانى سرحان، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى، ويتناول المسلسل بطولات جديدة من بطولات رجال الأمن الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن، ويتناول قصص حياة شهداء من وزارة الداخلية من الفترة 2013 حتى 2020.

"رامى جمال"

يغنى رامى جمال تتر مسلسل "بين السما والأرض"، عن قصة الأديب العالمى نجيب محفوظ، ومن بطولة هانى سلامة ودرة ويسرا اللوزى ومجموعة من الفنانين، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه داخل مصعد تعطل وبه مجموعة من الأشخاص لا يعرفون بعضهم البعض ولكل منهم قصته في الحياة.

"عمر كمال"

يقدم عمر كمال أغنية "الوجع شد" ضمن أحداث مسلسل "موسى"، ويغنى التتر "أحمد شيبة"، والعمل من بطولة النجم محمد رمضان سمية الخشاب ورياض الخولى وسيد رجب وصبرى فواز ومنذر رياحنة، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، إنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.