محمد الفلاح - محمد إمام يتعرض لإصابات بالغة في تصوير النمر

السبت 3 أبريل 2021

أعلن الفنان المصري محمد إمام عن تعرُّضه لإصابات بالغة أثناء تصوير مسلسله الجديد "النمر".



وكتب نجل الفنان الكبير عادل إمام، الجمعة، عبر حسابه على إنستجرام: "بعد فترة تصوير مشاهد أكشن عنيفة، رجلي مشروخة، سنتي مكسورة، وتقريباً إيدي مجزوعة، ورمضان كمان 10 أيام".

وأضاف معلِّقاً على صورة من كواليس التصوير: "رايح دلوقتي أعمل مشهد أكشن جديد، صلوا على النبي".

مسلسل "النمر"، المقرر عرضه في موسم رمضان، من بطولة محمد إمام ومحمد رياض وهنا الزاهد ونرمين الفقي وخالد أنور، والعمل من إخراج شيرين عادل.