شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة تعرض مسلسلى "عالم موازى" و"أحسن أب" من 15 حلقة فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة الحياة مسلسلين مكونين من 15 حلقة، حصرياً فى رمضان، وهما "عالم موازى" بطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد أوتاكا، إسلام إبراهيم، دلال عبدالعزيز، وهو من تأليف عمرو وهبة وهشام جمال الذي يتولى مهمة إخراج العمل، والمسلسل الآخر هو "أحسن أب" بطولة على ربيع، أحمد فتحى، أحمد شامى، سامى مغاورى، هالة فاخر، هاجر أحمد، وإخراج معتز التونى.

مسلسل "عالم موازى" إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية وهشام جمال، ويشارك فى بطولته بجانب دنيا سمير غانم كل من عمرو وهبة وشيماء سيف وأوتاكا وإسلام إبراهيم ودلال عبد العزيز، وعدد كبير من ضيوف الشرف. أما مسلسل "أحسن أب" فهو من تأليف محمد محمدى وأحمد محيى، وإخراج معتز التونى وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته بجانب علي ربيع هاجر أحمد أحمد تهامى وحسام داغر وسامي مغاوري وعدد من الفنانين من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التونى.

عالم موازى