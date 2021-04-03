شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تتألق فى حفلها بقيادة المايسترو نادر عباسى بقصر القبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت النجمة الكبيرة ماجدة الرومى، في حفلها المقام حالياً في قصر القبة بقيادة المايسترو نادر عباسى وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى، حيث خطفت الأنظار إليها وسيطرت على منصات السوشيال ميديا تزامناً مع حفلها.

وشارك عدد كبير من الحاضرين في الحفل، عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بلقطات من الحفل لتوثيقه، والثناء على أداء النجمة الكبيرة والأوركسترا التى تقود الحفل.



حفل ماجدة الرومى



ماجدة الرومى

ووثقت الصفحة الرسمية للنجمة الكبيرة ماجدة الرومي عبر موقع فيس بوك جانبا من حفلها المقام حاليا، حيث نشرت بثا مباشرا من داخل الحفل لتوثيق تفاعل الجمهور مع أغانيها.

ماجدة الرومى تأثرت بكبار الموسيقيين العرب أمثال محمد عبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم حافظ وأسمهان، وقد لاحظ رايموند صدفى ابن عمها أنها تملك صوتا استثنائيا، وبعد أن اتجهت نحو برنامج استديو الفن البرنامج الأكثر شهرة فى لبنان وذلك بمساعدة ابن عمها، أذهلت لجنة التحكيم بأدائها المتميز لأغنية المطربة ليلى مراد "أنا قلبي دليلي" فمنحتها المركز الأول وبكل تفوق.

ولفتت ماجدة الرومي نظر المخرج المصري الراحل يوسف شاهين فقدمها رغم صغر سنها في فيلمها الوحيد حتى الآن (عودة الابن الضال) الذي حقق آنذاك نجاحاُ ملحوظاً وحصلت على شهادة البكالوريوس فى الأدب العربي من الجامعة اللبنانية لتحقق شرط والدها.

وغنت ماجدة الرومي للعديد من الشعراء والملحنين وأمام العديد من الملوك والرؤساء، وفي أغلب المهرجانات الكبرى في العالم العربي وأطلق عليها عدة ألقاب منها "ملاك الطرب العربي" و"مطربة المثقفين" للدلالة على تميُّز صوتها ورقيّ فنها.