محمد الفلاح - ترجمة فيلم المومياوات الملكية إلى 14 لغة

السبت 3 أبريل 2021

ترجمت وزارة السياحة والآثار المصرية الفيلم الترويجي لموكب المومياوات الملكية، الذي ينطلق، السبت، إلى 14 لغة مختلفة.



وأشارت الوزارة في بيان، الجمعة، إلى إرسال الفيلم بعد ترجمته إلى السفارات المصرية في الخارج والسفارات الأجنبية في مصر لنشره والاستفادة منه في الترويج السياحي لمصر وللموكب.

وذكرت أنه سيتم نشر الفيلم على الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام وفيسبوك وتويتر وYou Tube".

وتضمنت الحملة الدعائية للموكب شراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج لهذا الحدث في عدد من الأسواق السياحية المهمة، والتي تمثل أهمية بالنسبة للسياحة المصرية، ومن بين هذه الدول: السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وبيلاروسيا، وأوكرانيا، وإنجلترا، واليابان، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا.

وشارك في هذا الفيلم الترويجي عدد من الفنانين المصريين، هم الفنان حسين فهمي، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، إذ قدموا من خلاله نبذة عن تاريخ كل من الـ22 مومياء ملكية التي سيتم نقلها، والمتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وأهم مقتنياتها الأثرية الفريدة.