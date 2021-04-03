شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم: مطربو المهرجانات استطاعوا أن يستقطبوا أذن الشباب الصغيرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حكيم عن سر نجاحه، حيث قال: "أعتقد إن سر نجاحى هو القبول الذى وهبنى الله إياه عندما أصعد على المسرح، وبالمناسبة أنا شخص منظم ومرتب لأبعد حد، وأهتم بكل التفاصيل فى عملى وهذا سبب أن الأغانى التى قدمتها تعيش إلى الآن"، وتابع: "مطربو أغانى المهرجانات استطاعوا أن يستقطبوا أذن الشباب الصغير، وهناك فرق بين الشعبى والمهرجانات".

وأضاف حكيم، أثناء استضافته فى برنامج "لايف من الدوبلكس" والذى تقدمه أبله فاهيتا ويذاع على قناة On: "أغانى المهرجانات معتمدة على الإلكترونيات بعكس أغانى الشعبى التى تعتمد على الإيقاعات والآلات، وأنا قد تعاملت مع بعض ممن يقدموا أغانى المهرجانات وتفاجأت أن لا أحد فيهم يستطيع أن يعزف، وكل عملهم من خلال جهاز الكمبيوتر وبالمناسبة هناك بعض أغانى المهرجانات اللذيذة".

وتابع حكيم: "أحب تقديم الحفلات، وفى الأفراح أشارك الناس فرحتهم"، وعن أغرب موقف حدث له فى فرح، قال: "كنت فى فرح فى الإسكندرية وكان العريس على ما أعتقد رافض أن ترقص العروسة ولكنها قامت بالرقص أثناء غنائى، فوجدته شاور بيده بمعنى أنه سينصرف وبالفعل انصرف هو ومن معه وأنا حينها لم أعرف ما الذى على فعله، فإذا بوالد العروسة قال لى أكمل فقرتك فهذا عيد ميلاد ابنتى وليس فرحها وبهذا حل الموقف".

يذكر أن المطرب حكيم يتعاون مع الشاعر صلاح مندى في أغنية جديدة بعنوان "كله راح" تحمل طابع الدراما الشعبية، والأغنية من ألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا ومقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد شاعر الأغنية لـ ”الخليج 365” مشيراً إلى أنه سعيد بالتعاون للمرة الثانية مع حكيم لأنه يعتبره صوت مميزة وقوي.

يشار أن آخر أعمال حكيم، هى أغنية "عدى الغزال" التى اقتربت أعداد مشاهدتها إلى المليون الأول منذ طرحها، نهايات ينايرالماضى، وهى من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة، ماسترينج أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.



حكيم يرقص فى الدوبلكس



المطرب حكيم



النجم حكيم



حكيم يرقص مع ابلة فاهيتا



حكيم مع ابلة فاهيتا