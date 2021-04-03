شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تريللر فيلم Spiral: From the Book of Saw والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Lionsgate وTwisted Pictures عن التريللر الرسمى لفيلم Spiral: From the Book of Saw، والذى من المقرر طرحه فى جميع أنحاء الولايات المتحدة 14 مايو، حيث أكد الخبر رئيس التوزيع لمجموعة Lionsgate Motion Picture Group، ديفيد سبيتز، وقال: "مع افتتاح دور السينما فى نيويورك ولوس أنجلوس وعودة رواد السينما إلى هوايتهم المفضلة، تقدم Spiral لمسة جديدة لعشاق السينما.. نحن فخورون بدعم العارضين بأحد أكثر الأفلام التى ننتظرها بفارغ الصبر. نحن واثقون من أن هذا الفيلم سيبدأ موسمًا صيفيًا للشاشة الكبير".

وSpiral: From The Book Of Saw تدور أحداثه في الفصل الجديد المروع من القصة، يقوم مجرم وعبقري سادي بتنفيذ خطة صادمة لسفك الدماء من جديد، ليجد الضابط زيك وزميله ويليام أنفسهما في مواجهة جرائم من الماضي، والفيلم بطولة صامويل إل. جاكسون، ماكس مينجلا، ماريسول نيكولز، كريس روك، نازنين كونتراكتور، و دان بترونيجيفيتش.