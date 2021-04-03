شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يأكل سوشى ويرقص بالعصا ويغنى بالإنجليزية مع أبلة فاهيتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حكيم، أثناء استضافته فى برنامج "لايف من الدوبلكس" والذى تقدمه أبلة فاهيتا ويذاع على قناة On، أن أغنية "حلاوة روح" التى غناها كانت بدون مقابل ومجاملة، وأن أحد أفراد فرقته أثناء عمل الأغنية اتصاب وتم نقله للمستشفى وعالجه على حسابه الخاص، وتابع: "تزوجت ثلاث مرات وزوجتى الحالية جيهان تزوجتها منذ 19 عاما، ولدى أربع أولاد هم أحمد وعلى ومريم وعمر".

وخلال فقرة سؤال وعقاب فى برنامج من "الدوبلكس" والتى كانت تنص على سؤال إذا رفض الفنان حكيم إجابته يفرض عليه عقاب، وكان أول سؤال "مين أحلى واحدة فى صحبات مراتك" ورفض إجابته وكان العقاب أن يأكل سوشي، وكانت تلك أول مرة يأكل فيها السوشى، أما السؤال الثانى "رقص مين أحلى فيفي عبده ولا دينا" ورفض كذلك الإجابة على هذا السؤال فكان العقاب أن يرقص بالعصا.

أما السؤال الثالث فى فقرة سؤال وعقاب كان "مين أكله أوحش مرات مصطفى قمر ولا حميد الشاعرى" ورفض كذلك إجابته فكان عليه تنفيذ عقاب بأن يكون نبطشى لمده دقيقة، وبسؤاله هل هو أهلاوي ولا زملكاوي اختار أيضا أن ينفذ العقاب وكان الغناء بالإنجليزية، والسؤال التالى الذى رفض الإجابة عليه "حسابه كام فى البنك" وعوقب بارتدائه ثلاث نظرات شمسية لأبلة فاهيتا ويختار الجمهور أفضلهم، ورفض كذلك الإجابة عن سؤال "المصيبة التى لا تعرفها زوجته" وكان عقابه أن يختار واحدة من الجمهور ويغنى لها، وآخر سؤال عن أثقل دم فى أقاربه واختار أيضا العقاب وكان أن يعزف مكان أحد أعضاء فرقته ويغنى هو بدلا منه.

يذكر أن المطرب حكيم يتعاون مع الشاعر صلاح مندى في أغنية جديدة بعنوان "كله راح" تحمل طابع الدراما الشعبية، والأغنية من ألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا ومقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد شاعر الأغنية لـ ”الخليج 365” مشيراً إلى أنه سعيد بالتعاون للمرة الثانية مع حكيم لأنه يعتبره صوت مميزة وقوي.

يشار أن آخر أعمال حكيم، هى أغنية "عدى الغزال" التى اقتربت أعداد مشاهدتها إلى المليون الأول منذ طرحها، نهايات ينايرالماضى، وهى من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة، ماسترينج أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.