شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يتألق فى حفله بالتجمع الخامس ويحتفل بعيد ميلاد أحمد جمال ويقدم معه ديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب رامي جمال مساء الجمعة حفلا غنائيا بالتجمع الخامس بحضور كامل العدد من الشباب وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة من الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام الكحول الطبى.

وصعد رامي على خشبة المسرح أثناء غنائه لأغنية "بقالى سنين" وسط هتافات الإعجاب وحرص بعدها على تحية الجمهور قائلا: "وحشتوني ووحشتني الحفلات" ثم قدم أغنية "اتفضل امشى" التى نزل خلالها من على خشبة المسرح لتقديمها وسط الجمهور ثم صعد بعدها لعدم تكدس المعجبين.

كما قدم رامي عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها "ليالينا"، "سقف" و"مش كداب"، و"فترة مش سهلة"، و"اوعدينى"، "مش بمزاجك" و"قدامى"، و"سهرانالك عيونى"، وغيرها ممن طالب بها الجمهور.

وكانت مفاجأة الحفل فقرة قدم رامي خلالها أغنية "اوعديني" مع المطرب أحمد جمال الذي توافق يوم ميلاده مع الحفل لذا قام رامي بمشاركة الجمهور غناء "happy birthday"، كما قدم رامي دويتو "فترة مش سهلة" مع المطرب الشاب إسلام عرفه ونالت إعجاب الجميع.































