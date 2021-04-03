شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام فى أحدث ظهور: رجلى مشروخة وسنتى مكسورة وتقريبا إيدى مجزوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان محمد إمام متابعيه وجمهوره بصورة يظهر من خلالها وهو يرتدي رباطا للأيدي، يشير إلى إصابته في يده اليسرى، نتيجة المجهود الكبير الذى يبذله في عملية تصوير ملسلسه الجديد "النمر"، المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل.

وكتب إمام على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام: "بعد فترة تصوير مشاهد أكشن عنيفة، رجلي مشروخة، سنتي مكسورة، وتقريباً إيدي مجزوعة، ورمضان كمان 10 أيام، ورايح دلوقتي أعمل مشهد أكشن جديد، صلوا على النبي".

وكانت المخرجة شيرين عادل رفعت عدد ساعات التصوير اليومى لمسلسل "النمر" للنجم محمد إمام داخل العديد من الديكورات الخاصة بالعمل، لتنفيذ أكبرعدد من الحلقات قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ويعرض مسلسل "النمر" حصرياً على قناة الحياة فى شهر رمضان المقبل، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب.



محمد امام

وتدور أحداث مسلسل "النمر" حول تجارة وصناعة الذهب فى الصاغة، والصراعات التى يدخل فيها كبار تجار الصاغة طمعًا من كل شخص فيهم بأن يظل الأول والأكبر فى سوق الصاغة طوال الوقت ولا ينافسه أحد.