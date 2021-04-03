كايلي جينر تكرم صديقها هاري هادسون بالتبرع مجدداً لمرضى السرطان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أبريل 2021 01:34 صباحاً - بعد الإنتقادات التي تلقتها نجمة الواقع وقطب الماكياج الثرية الأمريكية كايلي جينر البالغة من العمر "23 عاماً" لتبرعها الصغير مرتين ب11 ألف دولار فقط لخبير ماكياج لا تعرفه عن قرب،وعمل معها مرة واحدة قبل سنوات لتسديد تكلفة جراحة عاجلة له في الدماغ،أظهرت كايلي جينر كرمها السخي مع مرضى السرطان من أجل أحد أصدقائها المقربين.

فبحسب موقع "هولا" كرمت نجمة الواقع كايلي جينر"23 عاماً" أحد أصدقائها المقربين من خلال رد جميل شفائه من مرض السرطان إلى المجتمع.

فلقد أعلنت نجمة الواقع وبرنامج آل كارداشيان الواقعي سيدة الأعمال وقطب الماكياج الشابة كايلي جينر "23 عاماً" ،أنها ستتبرع مرة أخرى بنصف مليون دولار أمريكي من عائدات مبيعات أحد خطوطها الخاصة لمستحضرات شركتها العالمية للتجميل لمرضى السرطان ولمؤسسة السرطان Teen Cancer America تكريماً لصديقها المقرب المغني ومؤلف الأغاني هاري هادسون الناجي من السرطان.

وكانت كايلي جينر قد تبرعت لأول مرة ب500000 دولار لمرضى السرطان الشباب عام 2017.

وأعلنت يوم أمس الأربعاء 31 من شهر مارس –آذار الماضي مؤسسة السرطان الأمريكية الخيرية،ومستشفى "مونرو كاريل للأطفال" في فانديربيلت في منطقة ناشفيل في ولاية تينيسي ،أنه تم استخدام تبرع كايلي جينر السابق وتبرعات أخرى لدفع تكاليف إنشاء وتجهيز صالة جديدة للشباب والأطفال ،تتضمن صالة جلوس رئيسة ومميزة مجهزة بشاشة تلفاز كبيرة،وشبكة انترنت واي فاي ،وألعاب فيديو،وغرفة تأمل .

وكان قد تم علاج صديق كايلي جينر المقرب،المغني وكاتب الأغاني هاري هادسون من المرحلة الثالثة من سرطان الغدد الليمفاوية بعد أن تم تشخيص إصابته به عام 2013 حين كان بعمر العشرين،ويبلغ عمره الآن 27 عاماً،وأصبح خال تماماً من الخلايا السرطانية وشفي تماماً،وإثر شفائه قام بتأسيس جمعية السرطان الخيرية.

ممتن لكايلي جينر للغاية لمساندتها له في رحلة علاجه من السرطان

كايلي جينر ساندت صديقها هاري هادسون برحلة علاجه من السرطان-الصورة من أنستغرام

وقال هاري هادسون في بيان شكر موجه لصديقته كايلي جينر: "أنا ممتن للغاية لصداقة كايلي ،والتأثير الذي أحدثته في حياتي ورحلتي مع السرطان".

وأضاف: " لقد كانت دائماً موجودة من أجلي ،وأردنا معاً إكتشاف طريقة للتواجد إلى جانب الشباب الآخرين الذين يكافحون هذا المرض ".

يشار إلى أن مشروع بناء صالة ترفيه وتأمل للمرضى الشباب والأطفال انطلق عام 2017 لكنه تأخر إنجازه بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.