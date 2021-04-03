بعد تعرضهما للإنتقادات: إدريس إلبا يدافع عن الأمير هاري وميغان ماركل .. فماذا قال؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 3 أبريل 2021 01:34 صباحاً - في شهر مارس-آذار الماضي ،شاهد الملايين الثنائي الملكي هاري "36 عاماً" وميغان ماركل "39 عاماً" يطلقان مزاعم صادمة حول وجود عنصرية عند أحد أفراد العائلة المالكة من القلق من ولادة إبن الأمير هاري ببشرة داكنة خلال حمل ميغان ماركل ،وعدم تلقيها أي دعم من قبل أفراد العائلة المالكة أومستشاريهم لدوقة ساسكس ميغان ماركل التي قالت إنها فكرت بالإنتحار، ولم يساعدها أحد في دعم صحتها النفسية والعقلية ،وأطلقا هذه المزاعم عبر مقابلة تلفزيونية لمدة ساعتين أجرياها مع صديقتهما الإعلامية الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري بعد مرور عام واحد على تنحيهما عن واجباتهما الملكية في آذار- مارس 2020 الماضي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،دافع نجم هوليوود الممثل الأمريكي إدريس إلبا البالغ من العمر "48 عاماً" الذي حضر مع زوجته سابرينا داوري حفل زفاف الأمير هاري عام 2018 في لندن،وعمل منسق موسيقي "دي جي" في حفل استقبالهما الخاص عن قرار الثنائي الملكي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل في التحدث علناً عن أسباب تنحيهما عن واجباتهما الملكية،وأسباب اختيارهما الإستقلال في حياتهما في الولايات المتحدة،وكشف الأمير هاري عن خوفه من تكرار مصير والدته الأميرة ديانا مع زوجته ميغان.

كل شخص يجب أن تتاح له الفرصة للتحدث عن ما يشعر به

دافع الممثل إدريس إلبا عن الأمير هاري وميغان ماركل-الصورة من إنستغرام

وقال إدريس ألبا في مقابلة مع Entertainment tonight حول ما يتعرض له الثنائي الملكي هاري وميغان من عاصفة إنتقادات في المملكة المتحدة: "كما تعلم، لا يمكنك إبعاد صوت أحد ما،كل شخص يجب أن تتاح الفرصة للتحدث عن ما يشعر به ،هذا كل ما لدينا للتواصل".

تصريحات صادمة

ولا يزال الثنائي الملكي هاري وميغان يحظيان بدعم عدد كبير من المشاهير لهما رغم نفي رئيس أساقفة كانتربري إدعاء دوقة ساسكس ميغان ماركل في مقابلة "أوبرا وينفري" أنها تزوجت والأمير هاري سراً قبل ثلاثة أيام من حفل زواجهما الرسمي في قلعة وندسور.

عقد قرانهما يوم حفل زفافهما الرسمي في 19 مايو2018

تراجع الأمير هاري وميغان ببيان صدر قبل أسبوع عن زعمهما الزواج سراً-الصورة من أنستغرام

وكسر جاستن ويلبي حاجز صمته لنفي إدعاء الزوجان الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل بأنهما تزوجا سراً قبل 3 أيام في مقابلتهما مع أوبرا وينفري التي بثت وشاهدها الملايين قبل 3 أسابيع ،وقال جاستن ويلبي مؤكداً أنه وقع على شهادة زواجهما في نفس اليوم الذي تم زواجهما فيه وشاهده الملايين .

وأكد أن الزواج القانوني في الأوراق الرسمية كان يوم 19 مايو-أيار 2018 في كنيسة سانت جورج وليس قبل 3 أيام من حفل الزفاف الرسمي.

وقد أثارت ميغان ماركل دهشة أوبرا وينفري والملايين بزعمها أنها والأمير هاري تزوجا سراً في الحديقة الخلفية لمنزلهما مع رئيس أساقفة كانتربري.

وجاءت تصريحات رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي البالغ من العمر "65 عاماً" في مقابلة له مع صحيفة إيطالية يوم الثلاثاء،حيث قال :"إن الزواج القانوني الذي وقع على شهادته تم يوم السبت 19 مايو 2018،لكنه قال إنه أجرى عدة إجتماعات خاصة مع دوقة ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل قبل حفل زفافهما.

وأضاف: " الزفاف القانوني كان يوم السبت ،لقد وقعت على شهادة الزواج،وهي وثيقة قانونية رسمية،وكنت سأرتكب جريمة جنائية خطيرة إذا وقعت عليها وأنا أعلم أنها مزورة ".

تراجع هاري وميغان عن زعمهما الزواج سراً قبل حفل زفافهما ب3 أيام

وسبق نفي رئيس إساقفة كانتربري جاستن ويلبي،تراجع الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس ميغان ماركل عن زعمهما الزواج قانونياً بمراسم خاصة قبل 3 أيام من حفل زفافهما الرسمي الذي شاهده الملايين في بيان رسمي صدر عنهما.