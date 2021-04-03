شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم: جالى كوورنا مرتين والأولى كنت بتعامل مع الناس معتقدا أنه دور برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حكيم، أثناء استضافته فى برنامج "لايف من الدوبلكس" والذى تقدمه أبلة فاهيتا ويذاع على قناه On، أن والده كان عمدة البلد وكان يرفض فكرة الغناء رفضا تاما ولم يعرف أن ابنه يمتلك صوتا جميلا، وتابع: "بدأت الغناء وأنا فى عمر 13 عاما وكونت فرقة، ولم أشرب سجاير فى حياتى قط، وتعلمت الغناء من خلال المدرسة فكنت فى المرحلة الابتدائية فى مدرسة الراهبات بمغاغا، وكنت دائما أجلس فى حجرة الموسيقى أغنى وأعزف".

وأضاف حكيم: "عندما انتهيت من المرحلة الابتدائية قرروا أن أذهب لمدرسة إعدادى عام حتى أبعد عن الغناء ولكن هناك تطور موضوع الغناء أكثر فلم يجدوا حلا سوى أن ألتحق بالأزهر وبالفعل دخلت الأزهر حتى أنهيت مراحل تعليمى".

وأضاف حكيم: "أصيبت بفيروس كورونا مرتين، المرة الأولى العام الماضى ولم أكن أعرف أنى مصاب بالفيروس وكنت أتعامل مع كل الناس بشكل طبيعى فكنت أعتقد أنه دور برد عادى".

وتابع حكيم: "حاولت أن أطور من الأغنية الشعبية وأوصل بها لمكان آخر لأنها تعبر عن الشارع المصرى، وقدمت دويتو مع مطربين أجانب وكان السبب فى ذلك أننى كنت قد وقعت عقد مع شركة أنفرسل ميوزيك فى أمريكا وهى من قدمت لى تسهيلات لعمل تلك الدويتوهات"، وأضاف: "بعد شهرتى كان أبى كلما رأنى قام بالتقاط صورة معى وأنا ما زلت أذهب لبلدى حتى الآن وما زال أصدقائى هناك وبيت العائلة".

يذكر أن المطرب حكيم يتعاون مع الشاعر صلاح مندى في أغنية جديدة بعنوان "كله راح" تحمل طابع الدراما الشعبية، والأغنية من ألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا ومقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد شاعر الأغنية لـ ”الخليج 365” مشيراً إلى أنه سعيد بالتعاون للمرة الثانية مع حكيم لأنه يعتبره صوت مميزة وقوي.

يشار أن آخر أعمال حكيم، هى أغنية "عدى الغزال" التى اقتربت أعداد مشاهدتها إلى المليون الأول منذ طرحها، نهايات ينايرالماضى، وهى من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة، ماسترينج أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.