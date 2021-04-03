شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى: العالم كله بيحسدنا على موكب المومياوات الملكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ليلى علوى إن العالم أجمع ينتظر موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى إلى متحف الحضارة، مشيرة إلى أنها بمجرد نشر البرومو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى وجدت العديد من ردود الفعل الإيجابية حول هذا الحدث الضخم، والجميع يحسد مصر على هذا الأمر.

وتابعت ليلى علوى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم والإعلامى حسام الدين حسين، أن هناك العديد من الإنجازات التى تشهدها مصر حاليا بشكل كبير يشهده الجميع، مضيفة أن حدث نقل المومياوات هو حدث عالمى لم يحدث في التاريخ سيحدث في مصر، مشيرة إلى أنه يجب علينا جميعا الشعور بالفخر والاهتمام بهذا الحدث العالمى الضخم، مؤكدة أن العالم أجمع يحسدنا على إرثنا العريق.

واعتذرت ليلى علوى خلال المداخلة عن نبرة صوتها، حيث قالت إنها تعانى من نزلة برد معلقة: "برد بس مش حاجة تانية".