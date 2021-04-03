شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة منير لـ منى الشاذلى: والدى قالى إنت متنفعش فى البلد دى وهاجرت أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أسامة منير أنه بدأ يعمل وهو في سن أولى جامعة فى شركة شحن، وبعدها بعامين ترك العمل وبدأ في عالم البيزنس ولكنه خسر الكثير.

وأضاف، أثناء استضافته مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج "معكم" الذى يذاع على قناة سى بى سى، أنه فتح معرض سيارات ووالده تضايق منه وقال له نصا: "إنت متنفعش في البلد دى ممكن تهاجر يمكن حالك يتعدل"، وبالفعل سافرت إلى أستراليا.

وقال إنه في بداية عمله في مجال الغناء قابل الموسيقار محمد على سليمان، وقال له صوتك حلو ولكن عاوزك تدرس آلة شرقى، وأتذكر أول أغنية قال لى مهندس الصوت صوتك ينفع في الإعلانات.

وأثار مؤخرا الإعلامي أسامه منير تخوف جمهوره بعدما أعلن دخوله الحجر المنزلى مع أسرته بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث كتب فى تدوينة عبرحسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أعتذر عن تقديم حلقة اليوم من أنا والنجوم وهواك.. حجر منزلى.. ربنا يعدي الأمور على خير".

وبعد تدوينته، توالت الدعوات لأسامة بالشفاء بعدما ظن الجمهور إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكن عاد وصحح الأمر فى تدوينة أخرى ليكشف أن المصاب هو ابنه ناير، حيث قال: "أنا آسف لعدم التوضيح ابني الصغير ناير هو اللى اتصاب، وأنا وكل الأسرة في الحجر المنزلى.. ألف شكر على دعواتكم وبإذن الله خير".

وكان أسامة منير قد طرح منذ أيام أغنية جديدة بعد غياب سنوات، تحمل اسم "أنا" من كلماته وألحانه، وتوزيع روماني أمين وجون استيفان.