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حكيم يكشف عن ندمه بعد أغنية جورج وسوف الناجحة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المطرب المصري حكيم عن أغنية رفض أداءها لتكون من نصيب الفنان السوري جورج وسوف، وتحقق نجاحاً كبيراً بصوته.

وقال حكيم في مقابلة ببرنامج "أبلة فاهيتا" على فضائية "أون إي" المصرية، الخميس، إن أغنية "كلام الناس" كانت مكتوبة خصيصاً له، إلا أنه رفضها لتمسكه خلال هذه الفترة بعدم تقديم هذا اللون من الغناء.


وأضاف حكيم أنه شعر بالندم بعد أن قدَّم جورج وسوف الأغنية وحقق معها نجاحاً كبيراً ساهم في شهرته الواسعة بالعالم العربي.


وطرحت أغنية "كلام الناس" في عام 1994، وهي من كلمات أحمد شتا، وألحان صلاح الشرنوبي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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