محمد إمام يتعرض لإصابات بالغة في تصوير "النمر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري محمد إمام عن تعرُّضه لإصابات بالغة أثناء تصوير مسلسله الجديد "النمر".

وكتب نجل الفنان الكبير عادل إمام، الجمعة، عبر حسابه على أنستقرام: "بعد فترة تصوير مشاهد أكشن عنيفة، رجلي مشروخة، سنتي مكسورة، وتقريباً إيدي مجزوعة، ورمضان كمان 10 أيام".



وأضاف معلِّقاً على صورة من كواليس التصوير: "رايح دلوقتي أعمل مشهد أكشن جديد، صلوا على النبي".

مسلسل "النمر"، المقرر عرضه في موسم رمضان، من بطولة محمد إمام ومحمد رياض وهنا الزاهد ونرمين الفقي وخالد أنور، والعمل من إخراج شيرين عادل.