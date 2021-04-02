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محمد إمام يتعرض لإصابات بالغة في تصوير "النمر"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري محمد إمام عن تعرُّضه لإصابات بالغة أثناء تصوير مسلسله الجديد "النمر".

وكتب نجل الفنان الكبير عادل إمام، الجمعة، عبر حسابه على أنستقرام: "بعد فترة تصوير مشاهد أكشن عنيفة، رجلي مشروخة، سنتي مكسورة، وتقريباً إيدي مجزوعة، ورمضان كمان 10 أيام".

وأضاف معلِّقاً على صورة من كواليس التصوير: "رايح دلوقتي أعمل مشهد أكشن جديد، صلوا على النبي".

مسلسل "النمر"، المقرر عرضه في موسم رمضان، من بطولة محمد إمام ومحمد رياض وهنا الزاهد ونرمين الفقي وخالد أنور، والعمل من إخراج شيرين عادل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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