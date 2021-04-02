فن ومشاهير

تامر عاشور يتألق بأغنياته فى حفل بالتجمع الخامس.. صور

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القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب تامر عاشور الفقرة الأولى من الليلة الثانية لموسم حفلات الربيع الذى يقام بالتجمع الخامس بحضور كامل العدد من الشباب وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، من الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام الكحول الطبي.

وحرص عاشور في بداية حفله على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال قائلا: "منورين، وحشتوني جدا بجد"، ثم وجه التحية لوالدته التي كانت ضمن الحضور، وانطلق وقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة منها "وأنت لسه بتتكسف مني"، "خيالي"، "حكايات"، "آخر مقابلة"، "أيام"، "ده حكاية"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانة الحكاية".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

وطرح المطرب تامر عاشور أحدث كليباته والتي تحمل اسم "بقول عادى" على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات أحمد إبراهيم وألحان سامح جلال وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، مهندس صوت محمد إسماعيل.

وكانت آخر أعمال تامر عاشور أغنية بعنوان "معلش أصلي مدلعها" التي تم طرحها على موقع اليوتيوب وهي من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع رامي سمير، ميكس وماستر خالد سند.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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