شكرا لقرائتكم خبر عن حميد الشاعري يحتضن الكينج محمد منير فى أحدث ظهور لهما.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب حميد الشاعري عن أحدث ظهور له في صورة مع الكينج محمد منير، نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ظهر فيها وهو يحتضن الكينج ويرديان ملابس باللون الأسود.

واكتفى الشاعري بوضع إيموجي "قلب أحمر" على الصورة التي نشرها وحظيت على إعجاب الكثيرين، وسرعان ما استقبلت الصورة عددا كبيرا من التعليقات من قبل الجمهور.

وعلى جانب آخر، كان النجم مصطفى قمر كشف عن عمل غنائى جديد يجمعه بكل من حميد الشاعرى وهشام عباس وإيهاب توفيق بعد أغنية "قادرين"، وقال فى إحدى تصريحاته التليفزيونية: "بعد أغنية قادرين عملنا أغنية إحنا الأربعة حميد وإيهاب وهشام اسمها زحمة الأيام، والأغنية حزينة، وعكس توقعات الناس ومؤثرة جدا والأغنية متصورة حلو جدا بس لسه منزلتش".

حميد الشاعري ومحمد منير

وكان حميد الشاعري طرح أغنية فى احتفالات عيد الحب فى فبراير الماضى، بعنوان "الحلوين بزيادة"، بمشاركة المطربة الشابة چوري، وهي من كلمات أحمد حبيب وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع حميد الشاعري.

يأتى هذا بعد طرح الشاعرى أحدث كليباته الغنائية وهى أغنية "أوسكار"، على يوتيوب، وأعلن عن ذلك من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، وكتب: "أغنية أوسكار حاليًا على يوتيوب"، وتعد الأغنية استكمالاً لحالة النشاط الذى يعيشها حميد الشاعرى بعدما طرح خلال شهر ديسمبر من العام الماضى أغنية "ماتتحبيش" من ألبوم "أنا بابا".