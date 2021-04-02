خاص- نادية مصطفى تكشف حقيقة تدهور حالة هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر:

نفت الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية ماتردد عن تدهور الحالة الصحية للموسيقار الكبير هاني مهنا عقب إصابته بكورونا، ونقله إثر ذلك لأحد المستشفيات.

وقالت مصطفى في تصريح خاص لمصراوي: " أجريت مكالمة هاتفية مع الموسيقار هاني مهنا منذ قليل وتحدث إلينا بنفسه".

واستكملت:" الحالة الصحية لهاني مهنا مستقرة وجيدة جدا، ولا صحة لما تردد عن تدهور حالته الصحية".

هاني مهنا ولد في 15 أغسطس 1947، بمدينة أكياد التابعة محافظة الشرقية، وهو ملحن وموزع موسيقي وعازف مصري لآلة الأورج، حصل على دبلوم الموسيقى من معهد مونتي فردي التابع لمعهد ليوناردو دافينشي، ثم سافر إلى إيطاليا بعد ذلك ليدرس النظريات الموسيقية والهارموني والبيانو بمعهد ألفريد أوهانيس.

وعاد بعدها إلى مصر وقدم عشرات الأعمال الناجحة مع كبار المطربين.

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