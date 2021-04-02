بالصور- بكاء جومانا مراد في عزاء ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

استقبلت النجمة السورية جومانا مراد، المعزين في ابنتها الطفلة الراحلة ديانا ربيع بسيسو، منذ عصر اليوم الجمعة، بحديقة فيلتها بالزمالك.

ومن بين نجوم الفن الذين حضروا، النجمة التونسية دُرة زروق وزوجها رجل الأعمال، هاني سعد، الفنانة بشرى، وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل، النجمة وفاء عامر، وغيرهم.

وانهارت جومانا في البكاء أثناء استقبالها العزاء رغم محاولاتها للظهور بشكل متماسك.

العزاء يقام بداية من عصر الجمعة وحتى الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك في منطقة الزمالك بجوار المعهد السويسري، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.

جومانا مراد أعلنت وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، يوم الاثنين الماضي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكونين شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوك، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتِ بمكان أحسن بكتير".

وتابعت: "يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وأنتِ طير من طيور الجنة يا أمي".