ما علاقة شكسبير بطلاب الطبّ؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 10:29 مساءً - يقترح أحد الأطباء أن أعمال ويليام شكسبير يجب أن تكون مدمجة في المناهج الدراسية الجامعية الطبية لتعليم الطلاب كيفية التواصل بشكل وثيق مع مرضاهم.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” وجاء فيه…

يدعو الدكتور ديفيد جيفري ، طبيب الرعاية التلطيفية في جامعة إدنبرة ، إلى المزيد من الروابط العاطفية خلال الممارسة السريرية لتحسين تفاعلات العلاقات بين الطبيب والمريض حول العالم.

حالياً يمكن للأطباء أن ينأوا بأنفسهم عن المرضى ، وتجنب العواطف من خلال التركيز على الحقائق الطبية الحيوية – وهي عملية وصفها بأنها ‘عملية انفصال”.

وتابع الدكتور جيفري أن الأطباء يجب أن يحطموا هذا الحاجز العاطفي لصالح مرضاهم ، بالأخص عندما يعانون من أمراض مؤلمة.

وقال: إن تقدير شكسبير الواضح للتعاطف، وهي القدرة على فهم مشاعر الآخر ومشاركتها، كما يتضح من الشخصيات في مسرحياته، يمكن أن يعلم طلاب الطب إتقان هذه المهارة.

يتم تقديم حجة الدكتور جيفري في ورقة علمية جديدة نشرت يوم الجمعة في مجلة الجمعية الملكية للطب.

بالاعتماد على مراجع من The Tempest ، As You Like It And King Lear ، يكتب: “من اللافت للنظر أن أعمال شكسبير لا تزال ذات صلة حتى يومنا هذا.

“يبدو أنه كان لديه القدرة على توقع أفكارنا ، خاصة في أوقات الأزمات.

“إنّ موهبة شكسبير المميزة هي نهجه التعاطفي، كل شخص من شخصياته يتحدث بصوت خاص به ، ويولد سرداً يتألف من وجهات نظر فردية متعددة ، بينما يقمع غروره.

“قد تكون دراسة مسرحيات شكسبير طريقة إبداعية لتعزيز النهج التعاطفي لدى طلاب الطب.”

حالياً، هناك نظرية “متأصلة بعمق” بين الأطباء أن “العواطف مدمرة” وتحتاج إلى أن تبقى تحت السيطرة.

وهذا يعني أن الأطباء يلجأون في بعض الأحيان إلى الابتعاد عن المرضى عاطفياً، ربما كتكتيك للتعامل خلال العمل.

لكن التعاطف من الطبيب الموجه نحو مريضه “يمكن أن يخلق إحساساً بالأمان في حالات عدم اليقين الكبير” ، كما هو الحال في رعاية نهاية الحياة ، كما يعتقد الدكتور جيفري.

وقال لـ MailOnline: “أعتقد أن الأطباء يريدون التعاطف مع المرضى ولكنهم في بعض الأحيان مقيدون بضيق الوقت وعبء العمل”.

لم يتمكن شكسبير من رؤية موقف من وجهات نظر متعددة فحسب ، بل تعمق فهمه للشعور التعاطفي بسبب حزنه على ابنه ، الذي توفي في عام 1596.

زادت معاناة شكسبير من عمق تعبيره العاطفي كما هو موضح في مسرحياته اللاحقة مثل ماكبث والملك لير.

في كتابه عام 1817 “شخصيات من مسرحيات شكسبير” ، يقول الكاتب والناقد الأدبي الإنجليزي وليام هازلت أن شكسبير أظهر “أعظم معرفة للبشرية مع أعظم شعور بالزميل”.

تتعلق حساسية الكاتب المسرحي للمخاوف النفسية والاجتماعية بحقيقة أنه كان يكتب قبل الثورة العلمية في أوقات الطاعون والاضطرابات الدينية.

يقارن الدكتور جيفري أيضاً وقت شكسبير عندما كان الطاعون طاغياً بوباء الفيروس التاجي خلال العام الماضي.

زُعم أنّ شيكسبير كتب King Lear بينما تم عزله في الحجر الصحي أثناء تفشي الطاعون وكان مسرح Globe الأصلي في لندن حينها مقفلاً.

مع اقتراب الوباء الحالي من نهايته ، يتصور الدكتور جيفري حقبة من التفاعلات الأكثر تعاطفاً بين الطبيب والمريض.

ويقول: “إن جائحة كوفيد-19 الأخيرة ، مع الحاجة إلى الحماية الشخصية والمسافة الاجتماعية والاستشارات المرئية ، خلقت تحديات لإقامة علاقات تعاطفية بين المرضى والأطباء”.

‘تحدث شكسبير خلال أوقات الأزمات ، مؤكداً على أهمية التعاطف في العلاقات الإنسانية.”

ويستكشف الدكتور جيفري التعاطف بين الأطباء والمرضى في كتابه “الأخلاق القائمة على التعاطف: طريقة لممارسة الطب الإنساني”.