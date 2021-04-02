بالفيديو: “بصقة” تتسبب بسجن بريطاني 18 شهرا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 2 أبريل 2021 10:29 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - أبريل - 2021 8:10 مساءً

قضت محكمة بريطانية بسجن رجل يُدعى مايكل أيدو 18 شهرًا؛ لأنه ”بصق“ على سائق حافلة في لندن، عندما طلب منه دفع ثمن تذكرة أثناء فترة الإغلاق.

وفي حيثيات الحكم، فإن أيدو (44 عامًا) حاول ركوب الحافلة في ضاحية ”بيكهام“ جنوب لندن دون دفع أجرة، وعندما طالبه السائق بالدفع أصبح مايكل عدوانيًا ثم نزع الكمامة وبصق عليه.

وأفادت صحيفة ”مترو“ البريطانية، اليوم الجمعة، بأنه لحسن حظ السائق كان هناك حاجز زجاجي بينه وبين أيدو، الذي هرب بعد فعلته.

وأشارت إلى أن السائق جمع عينة من البصقة وسلمها للشرطة، التي عثرت بدورها على أيدو، وألقت القبض عليه الأسبوع الماضي بعد تطابق العينة مع حمضه النووي.

وأظهر فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أيدو وهو يرفع يديه بقوة نحو سائق الحافلة، وعندما همّ بالنزول من الحافلة نظر إلى السائق وبصق عليه واستمر بالإساءة إليه.

وبعد إقرار أيدو بالذنب، قضت المحكمة بسجنه 18 شهرا ودفع تعويض للسائق قيمته 128 جنيهًا إسترلينيًا؛ ما يُعادل 180 دولارا أمريكيا، فيما قال المحقق الرقيب إيان بيتي: ”كان هذا عملًا مثيرًا للاشمئزاز ضد عامل رئيسي كان يقدم خدمة أساسية أثناء الإغلاق“.