“غنت من كل قلبها”.. يارا تتألق أونلاين بحفلها مع أنغامي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أطلّت النجمة اللبنانية يارا مساء الجمعة 2 ابريل على محبيها وعلى متابعي أنغامي لتقدّم لهم مجموعة من أجمل أغانيها ضمن حفلٍ افتراضيّ بُثّ مباشرةً عبر المنصة الموسيقية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك برعاية ماستركارد وبالتعاون مع Spotlight Live. المشاهدون كانوا على الموعد وانضمّوا من مختلف الدول العربية وبلاد الانتشار، لمتابعة حفل يارا المباشر من خلال منصة أنغامي.

افتتحت يارا الحفل بأغنية “معذبني الهوى” فتفاعل المشاهدون معها من خلال خاصية التصفيق والتعليقات التي تتيحها أنغامي خلال البث المباشر.

مزيد من الأغاني التي حفظها الجمهور وأخرى جديدة أدّتها يارا فاستمتع بها آلاف المتفرّجين من مختلف الجنسيات. بين جديدها والقديم تنقّلت فقدّمت “صدفة”، “غير الناس”، “إنت مني”، “ما يهمك”، “عايش بعيوني” وغيرها الكثير… يارا التي تقدّم الأغنية العربية بلهجات عدة كاللبنانية والخليجية والعراقية والمصرية، تحظى بشعبية في عواصم عربية كثيرة، بالتالي انضمّ إلى الحفل جمهور من لبنان ومصر والسعودية والإمارات والأردن وسوريا والكويت والمغرب وغيرها من الدول العربية ودول الانتشار.

أنغامي التي أطلقت مؤخرًا خاصية الحفلات المباشرة والتي تسعى إلى تشكيل صلة وصل بين الفنانين ومحبّيهم في زمنٍ قلّت فيه الحفلات الموسيقيّة الحيّة، عبّرت عن سرورها باستضافة حفل يارا، وذلك على لسان شكري خيرالله، مسؤول تطوير الأعمال في أنغامي الذي قال: “تحظى يارا بشعبية كبيرة حول العالم العربي ما انعكس إيجابًا على هذا الحفل المميّز الذي استضافته أنغامي. أما التعاون مع شركة ماستركارد لإنجاز هذا الحفل فكان على مستوى عالٍ من الحرفيّة، ووجدنا فيهم شريكًا ممتازًا. نحن نتطلّع في أنغامي إلى بثّ مزيدٍ من الحفلات الحصرية والمباشرة مع كبار نجوم العالم العربي”.

من جانبها كانت ماستركارد قد أعلنت عن تعاونها مع أنغامي لتقديم تجربة لا تقدّر بثمن من خلال تنظيم حفل يارا الافتراضي. وفي هذا الإطار قالت بياتريس كورناكيا، النائب الأول للرئيس للتسويق والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط لدى ماستركارد: “تتمتع شركة ماستركارد بتاريخ عريق في مجال ربط الناس بشغفهم من خلال منحهم تجارب لا تقدر بثمن. ومنذ بداية الجائحة، عملنا مع شركائنا لتقديم وسائل دفع رقمية مبتكرة لحاملي بطاقاتنا ليتسنى لهم الاستمتاع بلحظات فريدة وإجراء المعاملات بكل راحة وأمان من منازلهم. ويسعدنا هذا التعاون مع أنغامي لاستضافة الحفل الموسيقي الحصري «حفل لا يقدّر بثمن» للنجمة المتألقة يارا، وقد شاهدنا البث المباشر ليلة الجمعة بكل حماسة”.

أما يارا التي كانت محطّ الأنظار، فاختصرت انطباعها عن الحفل بالقول: “جميل جدًا في هذه الفترة التي أبعدتنا فيها الظروف عن جمهورنا، أن تكون أنغامي، برعاية ماستركارد وبالتعاون مع Spotlight Live، المنصة التي تختصر المسافات بيننا وبينهم. أنا فخورة بمشاركتي في هكذا تجربة فريدة ومتطوّرة وأولى من نوعها على أنغامي. غنّيت من كل قلبي، كما لو أنّ المشاهدين كانوا أمام عينيّ”.

تجدر الإشارة إلى أنّ أنغامي في طور التحضير لمزيد من الحفلات الافتراضية المباشرة بالتعاون مع كبار فناني العالم العربي.