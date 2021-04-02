ثروة المغنية دوا ليبا تتخطى 20 مليون جنيه استرليني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن المغنية البريطانية ذات الأصول الألبانية دوا ليبا تمتلك ثروة تقدر بأكثر من 20 مليون جنيه استرليني من خلال شركتيها.

وكشفت الإيداعات التي تمت مشاركتها عبر الإنترنت أن شركة Dua Lipa Limited الخاصة بالمغنية البالغة من العمر 25 عاماً كانت لديها أصول بأكثر من 18 مليون جنيه استرليني في نهاية عام 2019، وهو ارتفاع كبير عن 11 مليون جنيه استرليني في العام السابق. كما أن شركة ليبا الأخرى Dua Lipa Live LLP لديها ما يقرب من مليوني جنيه استرليني، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يُذكر أن ليبا هي الفنانة الأكثر ترشيحاً للجوائز في بريطانيا هذا العام حيث حصلت على ثلاثة ترشيحات بما في ذلك ألبوم العام لعام 2020 الذي حقق نجاحاً كبيراً، وفوز ألبومها الشهير Future Nostalgia بجائزة أفضل ألبوم Pop Vocal في غرامي وترشيحها لجوائز BRIT القادمة وهي Female Solo Artist و Mastercard Album وBritish Single، وليس من المستغرب أن تكون تلك الجوائز قد أكسبتها مبالغ طائلة.

كانت قد تصدرت ليبا عناوين الصحف العالمية في أواخر العام الماضي بعد حفلها الموسيقي Studio 2054 الذي حقق نجاحاً كبيراً وحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر الإنترنت. والشهر الماضي، اختارت مجلة “تايم” الأمريكية النجمة دوا ليبا من بين الشخصيات المؤثرة لهذا العام. ومن المقرر أن تقيم المغنية حدثاً موسيقياً مرتقباً سيتم بثه في 11 مايو المقبل.