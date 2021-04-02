هاري وميغان هل يعودان إلى المملكة بعد ولادة طفلتهما؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: يخطط الثنائي البريطاني ميغان ماركل والأمير هاري، لإنجاب طفلتهما الثانية، في منزلهما في مونتيسيتو. وقد أسرّت مصادر مطّلعة لمجلة “فانيتي فير”، أن الزوجين ساسيكس يخططان أيضاً لأخذ إجازة بعد الولادة، حتى يتمكّنا من “قضاء الوقت المناسب” معاً كعائلة.

أشارت مصادر مقربة من الزوجين، إلى أنهما يخططان لأخذ إجازة الأبوة والأمومة فور ولادة ابنتهما. وقال أحد الأصدقاء إنهما “سيأخذ كلاهما بعض الوقت المناسب، هذا الصيف”، وأضاف: “يريدان التأكد من أنهما سيتمكنان من أخذ إجازتهما لقضاء بعض الوقت الجيد معاً بمجرد ولادة الطفلة”.

عندما ولد الابن البكر آرتشي، قطع هاري إجازة الأبوة بعد أيام قليلة، عندما سافر إلى هولندا لالتزامه بالعمل، بينما كانت ميغان تعمل بجدّ أثناء حملها وبعد الولادة، حيث قامت بتعديل عدد من مجلة “فوغ” البريطانية وتصميم مجموعة ملابس لعلامة “Smart Works” الخيرية.

ستصبح طفلة ساسكس الجديدة، التي قال هاري وميغان أنها ستكون الطفل الأخير لهما، الثامنة في ترتيب ولاية العرش بعد الأمير تشارلز والأمير ويليام، وأطفال الأخير الثلاثة جورج وشارلوت ولويس، والأمير هاري وآرتشي. وستكون ابنة ميغان وهاري أيضاً أول طفل ملكي يولد في أميركا، حيث أشارت المصادر إلى أنها قد تولد في منزل ميغان في كاليفورنيا، مما يعني، نظرياً، أنها قد تكون مؤهلة حتى لتصبح رئيسة للولايات المتحدة.

قد يؤثر توقيت ولادة الطفلة، التي يحين موعدها في الصيف، على عودة هاري إلى المملكة المتحدة للكشف عن تمثال والدته الأميرة ديانا في تموز، في قصر كينسينغتون. وتقول مصادر مقربة من هاري إنه مصمم على أن يكون إلى جانب أخيه في هذه المناسبة، لكن ذلك سيعتمد على موعد ولادة ابنته وقيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا.