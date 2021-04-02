زميل ميغان ماركل يحذّر أفراد العائلة المالكة: “عبثوا مع المرأة الخطأ”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: حث دافيد بريان وودسايد (51 عاماً)، الممثل الذي عمل مع ميغان ماركل (39 عاماً) في مسلسل “Suits”، أفراد العائلة المالكة على “التراجع والاعتذار” من دوقة ساسيكس ميغان ماركل قبل تحذيرهم من أنهم “عبثوا مع المرأة الخطأ”، بحسب ما نقل موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وطلب الممثل الأميركي، الذي لعب شخصية جيف مالون في المسلسل الشهير الذي يبثّ عبر منصة “نتفليكس”، من أفراد العائلة المالكة الاعتذار من ماركل بعدما زعمت أنهم لم يقدّموا لها الدعم على الرغم من أنّ أفكاراً انتحارية راودتها.

وقال وودسايد إنّ “ميغان قوية ومرنة، وإذا كانوا يعتقدون أن هذه الأشياء ستخيفها وتسكتها لفترة طويلة، فقد اختاروا المرأة الخطأ للعبث معها. عليهم التراجع والاعتذار منها”.

ومدح الممثل قوّة ميغان وجرأتها لمواجهة العائلة المالكة ومع زوجها الأمير هاري في مقابلة الاعلامية أوبرا وينفري، حيث قالا إن العنصرية دفعتهما إلى مغادرة بريطانيا وادّعيا أن ابنهما آرشي حُرم من لقب الأمير لأنه مختلط العرق.

وزعمت ميغان أيضاً خلال المقابلة أن كيت ميدلتون أبكتها بسبب خلاف حول فساتين الاشبينة، واتَهم الأمير هاري والده الأمير تشارلز برفض الرد على مكالماته عندما انتقل الزوجان إلى الولايات المتحدة العام الماضي.