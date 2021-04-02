ابن فضل شاكر: “الحمدلله ع سلامتك بابا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الفنان محمد شاكر، ابن الفنان فضل شاكر، عن إصابة والده خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا المستجد، ونشر عبر حسابيه في “إنستغرام ” و”تويتر” تغريدة قال فيها: “الحمدلله ع سلامتك بابا، الحمد لله تم شفاؤه من كورونا، الله يشفي مرضاكم و يحمي أهلكم”.

يشار إلى أن الفنان محمد شاكر يحرص دائماُ على طمأنة جمهور والده أولاً بأول. يذكر أن الفنان فضل شاكر عاد ليواصل نشاطه الفني، من خلال التحضير لعدد من الاعمال الغنائية. كما احتفل جمهوره على كافة مواقع التواصل الاجتماعي بعيد ميلاده الذي يصادف اليوم.