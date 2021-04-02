السبب الحقيقي وراء حذف زوجة جاستن بيبر حسابها.. ما علاقة سيلينا غوميز؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشفت عارضة الأزياء هايلي بيبر (24 عاماً) عن السبب الحقيقي وراء حذف حسابها الشخصي في “تويتر”، وذلك أثناء حديث لها مع طبيبة نفسية نشرته عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام”.

وأوضحت زوجة النجم جاستن بيبر سبب قرار حذف حسابها الرسمي قائلةً: “أعتقد أنك عندما تمر بموقف حيث يلاحقك الأفراد مراراً وتكراراً بالمسألة عينها، يبدأ حينها الأمر في العبث بعقلك ثم تبدأ في التساؤل عن كل شيء”.

وتابعت: “تبدأ بالتساؤل إن كان هناك شيء لا تراه وإن كانوا ربما على حق”، لافتة إلى أنّ الانتقادات بلغت ذروتها بعد زواجها من النجم الكندي في العام 2018، وكيف سلّط ذلك أضواء جديدة عليها.

وأضافت: “أعتقد أن إحدى أبرز الأمور التي ناضلت معها كان جانب المقارنة بأخرى، سواء ذلك في شكل جسدي ومظهري وسلوكي”. ويبدو أن هايلي تشير بذلك إلى حبيبة زوجها السابقة، النجمة سيلينا غوميز.

كما تحدثت أيضاً عن إلغاء خدمة التعليقات على صفحتها في “إنستغرام” والسماح للمتابعين لها فقط بالتعليق على صورها، كطريقة مفيدة لإبعاد الطاقة السلبية.