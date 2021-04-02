منى زكي في مسلسل “لعبة نيوتن”.. هل تحظى بإعجاب الجمهور؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تحدثت النجمة المصرية منى زكي عن شخصية “هنا” التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل “لعبة نيوتن” المقرر أن تنافس به في السباق الرمضاني المرتقب 2021، معبرة عن سعادتها بخوض تجربة هذا العمل.

وتمنت منى زكي في تصريحات تلفزيونية أن تحظى التجربة بإعجاب الجمهور معقبةً: “المسلسل معمول ببساطة وهواصل تصوير مشاهد المسلسل فى شهر رمضان.. ويارب ينال إعجابكم”.

وقالت منى زكي إنها تجسد شخصية “هنا” متحدثةً عنها بقولها: “هي كبرت واتربت بطريقة معينة وشخصيتها اتغيرت ومن أحسن لأحسن”.

من جهته، كشف مخرج ومؤلف المسلسل تامر محسن في تصريحات تلفزيونية تفاصيل جديدة عن العمل، موضحاً أن ما تم تداوله محض اجتهادات، مشيرا إلى أن العمل مختلف عما هو متداول حتى إن اسم المسلسل تغيّر مرتين إلى أن تم الاستقرار على الاسم الحالي.

وقال تامر محسن إن المسلسل له علاقة بالعالم الشهير إسحاق نيوتن مكتشف قانون الجاذبية، مبيناً أن المسلسل له علاقة بقوانين الحركة، وعقّب بأن شخصيات المسلسل لهم علاقة بالكرات الموجودة في مقطع فيديو كبرومو قصير.

وعقب تامر محسن أن المسلسل يعد تجربة صعبة ومكلفة للغاية، مشدداً على أن تأجيل العمل من دراما رمضان الماضي مفيد وغير مفيد، وأن هناك ممثلين أميركيين مشاركين في العمل بأميركا وكان من المفترض أن يعودوا للتصوير في مصر ولكن ظروف السفر حالت دون ذلك.

يذكر أن النجمة منى زكي تشارك في دراما رمضان المقبل 2021 بمسلسل “لعبة نيوتن”، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد وغيرهم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.