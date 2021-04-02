شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شخصيات مسلسل "الملك" من البوسترات الدعائية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح أبطال مسلسل "الملك" البوسترات الدعائية للعمل، حيث تصدر كل بطل بوستراً بمفرده وكشف عن الشخصية التى يجسدها خلال أحداث العمل الذى يتناول بطولات الملك أحمس ضد الهكسوس، والمقرر عرضه حصرياً على قناة dmc فى رمضان المقبل، حيث طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرمو الرسمى قبل أيام وأعلنت عن عرضه على dmc.



عمرو يوسف

مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوى، وبطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، محمد فراج، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام.



ماجد المصرى

لاقى برومو "الملك" إشادات كبيرة من الجمهور على فيس بوك بعد طرحه من قبل المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث أظهر ظهرت براعة صناع العمل في بناء الديكورات الفرعونية والدقة في اختيار الملابس المناسبة، وتميز البرومو بإظهار قوة الجيش المصرى في حروبه ضد الهكسوس، وسيطرت أجواء من الإثارة والتشويق والمعارك التي خاضها الملك أحمس ضد الهكسوس.



صبا مبارك



ريم مصطفى



باسل الزارو



محمد علاء



محمد لطفى



ياسين السقا