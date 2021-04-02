شكرا لقرائتكم خبر عن نصف مليون جنيه تحرم محمد صبحى من تجسيد شخصية "إخناتون".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحى صورا له من شخصية "إخناتون" والذي كان مقرر أن يقدمها في فيلم سينمائى عام 1972 مع المخرج شادى عبد السلام ولكن العمل لم يكتمل بسبب ميزانيته الضخمة.



الفنان محمد صبحى بشخصية اخناتون

ويكشف الخليج 365 حقيقة الصور التي نشرها محمد صبحى بشخصية إخناتون، حيث كان من المفترض أن يقدمها مع المخرج شادى عبد السلام بعد إخراجه فيلم المومياء، ولكن لم تمكنه الميزانية وقتها من تنفيذ الفيلم، حيث كانت تتطلب ميزانية الإنتاج نصف مليون جنيه ويعتبر هذا المبلغ في السبعينيات كان من الصعب تدبيره، وحاول شادى عبد السلام أن يجمع ميزانيته من مصر وفرنسا، ولكنه توفى وقتها.



محمد صبحى فى لوك اخناتون

في سياق آخر شارك الفنان محمد صبحى بمجموعة صور لعدد من الأماكن السياحية المصرية الخلابة، لتعريف متابعيه بها والترويج لتلك الأماكن الجميلة التي تتمتع بها مصر وقد لا يكون كثير من المصريين زاروها حتى الآن، منها كهف دجار في الواحات البحرية، والشجر الأخضر والطبيعة الخلابة في النوبة.



اخناتون .. رسمة المخرج شادي عبدالسلام

ونشر محمد صبحى مجموعة صور التقطت بعدسة كاميرا ابنته مريم، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وكتب فى تعليقه عليها: "لما يسألوك تعرف مصر بلدك كويس؟.. يا ترى شوفت الأماكن دى وتعرفها؟".



والدة اخناتون الملكة "تى".. رسمة المخرج شادى عبد السلام

وأضاف الفنان محمد صبحى: "للأسف معظمنا مايعرفش فى مصر غير كام محافظة المشهورين، لكن 90% من سحر مصر لم نكتشفه حتى الآن.. إليكم بعض الصور بكاميرا مريم محمد صبحى التي قامت بزيارة هذه الأماكن".



العائلة المالكة من تحضيرات فيلم إخناتون - تصور المخرج شادى عبد السلام

ومن الصور التي نشرها الفنان محمد صبحى تظهر قلعان مرسى علم، بمحافظى البحر الأحمر، وبحيرة النيزك الأسطورية، وماجيك لايك في الفيوم، والعديد من اللقطات الأخرى التى تبرز جمال النوبة ذات الطبيعة الخلابة.