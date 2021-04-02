شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تغسل أسنانها فى اللمسات الأخيرة من فيلمها House of Gucci.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وثقت عدسات المصورين ظهور النجمة العالمية ليدى جاجا، في كواليس تصوير فيلمها الجديد House of Gucci، في شوارع مدينة روما الإيطالية، والتي تلعب فيه دور البطولة جول اغتيال رجل الأعمال موريزيو جوتشي عام 1995.

وظهرت جاجا صاحبة الـ 35 عاماً، في الصور التي نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، وهى تستعد لتصوير لمساتها الأخيرة في شوارع المدينة الإيطالية، حيث ظهرت وهى تضع فرشاة الأسنان لتكمل مظهرها المعتاد في شخصيتها التي تجسدها كزوجة سابقة لرجل الأعمال.



ليدي جاجا فى احدى مشاهد تصوير فيلمها



ليدي جاجا فى الكواليس

وكانت ليدي جاجا عادت إلى التصوير يوم الجمعة الماضية، بعد توقف لعدة أسابيع، وظهرت لأول مرة مع النجم جاك هيوستن، الذي ظهر في موقع التصوير لأول مرة منذ بدء التصوير الشهر الماضي.

وكانت جاجا تلقت مؤخرًا مجموعة كبيرة من الزهور من صديقها مايكل بولانسكي المقيم في الولايات المتحدة أثناء احتفالها بعيد ميلادها الخامس والثلاثين في روما.



ليدي جاجا فى كواليس تصوير فيلمها الجديد



ليدي جاجا فى كواليس فيلمها الجديد

فى بداية مسيرتها الفنية كانت ليدى جاجا تكتب الأغانى لعدد من أشهر نجوم الغناء، لكن الخطوات الأولى تكون عادة الأصعب، لكن في الحقيقة لعبت الصدفة دورا مهما في خطوات جاجا الأولى نحو الغناء، حيث سمع صوتها النجم العالمى إيكون " AKON " الذى آمن تماما بموهبتها حيث وقع معها صفقة مشتركة فى عام 2007 ، فتعاون معها فى أغنية " Just Dance" وهى الأغنية المنفردة الأولى لليدى جاجا.