شكرا لقرائتكم خبر عن الذئب الأبيض يحتفل بانتهاء تصوير الموسم الثاني لـ The Witcher والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لمسلسل The Witcher، عن انتهاء تصوير الموسم الثاني من السلسلة الشهيرة والتي حصلت على نجاح كبير من الموسم الأول الذى عرض العام الماضي.

ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل عبر تويتر، صورة لنجم المسلسل هنري كافيل، وسط الثلوج، وهو يعلن انتهاء تصوير الموسم الثاني بالرغم من الصعوبات التي عاشها صناع المسلسل بسبب فيروس كورونا.

وكان قد ذكر موقع Deadline أنه تم اختيار الممثلة جودى تيرنر سميث، للعب دور البطولة فى السلسلة المشتقة الجديدة، The Witcher: Blood Origin، التى ستتكون من 6 أجزاء، وفقا للتقرير الذى نشره الموقع ، جنبا إلى الممثل هنرى كافيل، بطل سلسلة The Witcher، ومجموعة أخرى من النجوم التى لم تكشف عنهم بعد.

تدور أحداث سلسلة Blood Origin في عالم الجان قبل 1200 عام من عالم The Witcher، وسوف تروي قصة ضائعة مع مرور الوقت، وإنشاء أول نموذج أولي لـ Witcher، والأحداث التي أدت إلى "اقتران الكرات" المحوري ، عندما من الوحوش والرجال والجان أصبحوا واحدًا.