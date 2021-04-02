شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عروض مسرحية على مسرح على فهمى فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكى 5 عروض مسرحية طوال شهر رمضان على مسرح "على فهمى" يؤديها طلاب المعهد العالى للفنون المسرحية، وهى "الوردة والتاج، الوحوش الزجاجية، سالب واحد، المتجول وأغنية على الممر"، إلى جانب تسجيل المعهد العالى للموسيقى العربية لعدد من الابتهالات والتواشيح الدينية أداء أعضاء هيئة التدريس وطلاب المعهد وبثها على منصة المعهد على الإنترنت.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أصدرت قرارا بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق بعد موافقة جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة الأرض رقم (1) بمركز خدمات المجاورة الثامنة بالإسكان العائلى بمساحة إجمالية تبلغ 7915 متر مربع وما بها من مباني منفذه على مساحة 1400 متر وتضم 33 فصل دراسي.

قرار إنشاء فرع الأكاديمية بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة يأتى فى إطار استراتيجية الدولة ووزارة الثقافة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الخاصة بالتوسع في المنشآت الثقافية التعليمية المتخصصة بمختلف المحافظات.

فرع الأكاديمية بمدينة الشروق يعد رافداً جديداً يثرى منظومة العمل الإبداعى ويخلق شخصيات واعية تشارك فى تنمية المجتمع وبناء الإنسان من خلال إعداد كوادر فنية متخصصة تساهم فى الحفاظ على ازدهار الفنون والثقافة المصرية، وتنشر التنوير بين أبناء الوطن لمواجهة التعصب والأفكار المتطرفة.